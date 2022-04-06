Майские праздники в России хотят продлить до 10 дней

На данный момент в 2022 году выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Фото: Алексей Кунилов

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в России до 10 дней — с 1 по 10 мая.

"В дополнительные выходные люди смогут не только запастись продуктами на осень, но и больше времени провести с близкими. У страны уже есть опыт проведения длинных майских каникул, однако эту меру стоит использовать только в 2022 году в силу проблем, возникающих у предпринимателей из-за простоя", — заявил депутат.

Владислав Даванков добавил, что партия "Новые люди" выдвинет инициативы по поддержке бизнеса, чтобы сохранить рабочие места и уровень оплаты труда.

В Совфеде поддержали идею продлить нерабочие дни в мае. Замглавы экономического комитета верхней палаты парламента Иван Абрамов заявил, что дополнительный отдых станет компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за COVID-19 не позволяли гражданам полноценно отдохнуть, пишет ТАСС.

Стоит отметить, в 2022 году выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.