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Общество
6 апреля 2022, 16:31

Майские праздники в России хотят продлить до 10 дней

  Юлия Пастух
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На данный момент в 2022 году выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Фото: Алексей Кунилов

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в России до 10 дней — с 1 по 10 мая.

"В дополнительные выходные люди смогут не только запастись продуктами на осень, но и больше времени провести с близкими. У страны уже есть опыт проведения длинных майских каникул, однако эту меру стоит использовать только в 2022 году в силу проблем, возникающих у предпринимателей из-за простоя", — заявил депутат.

Владислав Даванков добавил, что партия "Новые люди" выдвинет инициативы по поддержке бизнеса, чтобы сохранить рабочие места и уровень оплаты труда. 

В Совфеде поддержали идею продлить нерабочие дни в мае. Замглавы экономического комитета верхней палаты парламента Иван Абрамов заявил, что дополнительный отдых станет компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за COVID-19 не позволяли гражданам полноценно отдохнуть, пишет ТАСС.

Стоит отметить, в 2022 году выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. 

Областная газета Свердловской области

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