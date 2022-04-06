Госдума РФ приняла закон о наказании за сравнение СССР с нацистской Германией

Максимальный штраф составит 100 тысяч рублей. Фото: с сайта Госдумы РФ

Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, касающийся ответственности за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Максимальный штраф составит 100 тысяч рублей.

Речь идёт о сравнении "целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы". Публичным будет считаться заявление, сделанное во время выступления, публикация в Интернете или в СМИ.

За подобное правонарушение гражданам будет грозить штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей либо арест на 15 суток, должностным лицам — от 1 до 4 тыс. рублей, а юрлицам — от 10 до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф для граждан вырастет до 2,5–5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 5–20 тыс. рублей, для юридических лиц — до 50—100 тыс. рублей, а также возможна приостановка деятельности на срок до 90 суток, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"В последние годы "эксперты" из Украины, Польши, стран Прибалтики, местные "политологи" активно клеветали на историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, а сейчас клевета идёт против наших Вооруженных Сил, которые борются за денацификацию и демилитаризацию Украины. Когда мы боремся с этими фейками, мы защищаем честь наших солдат, и это самое малое, что мы можем для них сделать. Когда мы боремся с клеветой на Великую Отечественную войну, мы защищаем честь наших дедов и прадедов, которые сами за себя уже постоять не могут", — заявляла ранее председатель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская. Она же является одним из авторов законодательной инициативы.

Напомним, в апреле прошлого года Президент России Владимир Путин утвердил закон об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Наказание за распространение ложных сведений о ветеранах и реабилитацию нацизма составит до 5 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.