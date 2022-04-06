Из-за репетиции парада в Екатеринбурге изменятся маршруты автобусов

В этом году отмечается 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Полина Зиновьева

7 апреля в столице Урала состоится вторая репетиция парада Победы. В связи с этим в городе временно изменится схема движения 5 автобусных маршрутов.

В их числе автобусы:

№ 26 с 9:00 до 14:00 укорочен до остановки "Умельцев";

№ 030 с 9:00 до 14:00 будет ходить до остановки "Палисадная";

№ 077 с 9:00 до 13:00 сокращён до остановки "Магазин "Клён";

№ 81 с 9:00 до 14:00 доедет до остановки "Палисадная";

№ 53 с 9:00 до 14:00 поедет по улицам Окружной, Титова и Братской. Обратный маршрут пройдёт по улице Военной.

Напомним, на время тренировки военные ограничат движение на нескольких улицах. С 7:40 до 9:30 водители не смогут проехать по ул. Дорожной (от Окраинной до Городской). В период с 9:00 до 14:00 – по улицам 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирской (от Эскадронной до Новосибирской второй).

В соответствии со схемой организации дорожного движения на перечисленных улицах будут установлены временные дорожные знаки. Водителей призывают быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут.

Ранее "Областная газета" показывала, как прошла первая в этом году тренировка. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.