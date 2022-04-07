В Госдуму внесут законопроект о выдаче до 5% маткапитала наличными всем семьям

Деньги наличными из средств маткапитала сегодня могут получать семьи с низкими доходами. Фото: Галина Соловьёва

В России разработали законопроект, согласно которому всем семьям будет разрешено получать до 5% маткапитала наличными. Речь идёт о средствах из остаточной суммы сертификата. Документ намерены внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Деньги можно будет потратить на товары и услуги для семейных нужд. Их перечень утвердит правительство. Компенсация будет положена тем, кто использовал часть маткапитала на одно из основных направлений. Деньги выдадут однократно, рассказала "Известиям" один из разработчиков законопроекта, первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"Зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. Важно, чтобы у людей была возможность получить всё, что им положено по закону", — отметила Татьяна Буцкая.

Напомним, что средства маткапитала сегодня можно направить на покупку жилья и ипотеку, обучение детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и накопительную пенсию матери. Деньги наличными могут получать семьи с низкими доходами. Им положена ежемесячная выплата в размере регионального детского прожиточного минимума.

В 2022 году после индексации на первого ребёнка выдается 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей.

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