Свердловский омбудсмен навестила раненых в ходе спецоперации военных

Свердловский омбудсмен узнала у военных, как идёт лечение, и поблагодарила их за службу. Фото: с сайта Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО в Екатеринбурге. Туда поступили 159 раненых в ходе спецоперации на Украине контрактников и офицеров. 20 пациентов уже выписаны.

Свердловский омбудсмен узнала у военных, как идёт лечение, и поблагодарила их за службу. У всех пациентов отмечается положительная динамика. Лечат их доктора, в том числе прошедшие Сирию и другие военные точки. На дальнейшую реабилитацию раненых направят домой, после чего они смогут вернуться к выполнению задач военной спецоперации.

"Я восхищаюсь мужеством, отвагой военнослужащих, которые участвовали в военной спецоперации, жителей разных регионов России, которые прибыли на лечение в наш госпиталь, поговорила с ними, спросила в чём нуждаются, какая требуется помощь, что беспокоит. Раненые идут на поправку, их лечению здесь уделяют серьёзное внимание, военно-медицинские комиссии будут решать их дальнейшую судьбу. Мне кажется, что блогеры, лежащие на диване, пишущие о ситуации в Украине, плохо осознают происходящее. Военнослужащие, с которыми беседовала, рассказывали о том, что ВС Украины готовились к тому, чтобы начать наступления на Россию", — рассказала Татьяна Мерзлякова после посещения госпиталя.

Фото: со страницы Татьяны Мерзляковой во "ВКонтакте"

Жалоб на лечение в госпитале свердловский омбудсмен не получила. Зато пациенты попросили её помочь организовать концерт музыканта Григория Лепса, говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам человека в регионе.

Ранее этот же госпиталь посетили полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и врио командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев. Они вручили госнаграды раненым и врачам: 9 медалей "За отвагу" и 4 медали Луки Крымского.

Напомним, что в феврале 2022 года Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик и, отвечая на просьбу их руководства о помощи, объявила о проведении специальной военной операции.