На Урале собрали средства для 400 гуманитарных наборов жителям ДНР и ЛНР

Количество продуктов рассчитано примерно на 2-3 недели. Фото: Фонд поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик

На собранные уральцами деньги через фонд "Верь и живи!" на Донбасс будут направлены гуманитарные наборы для 400 семей.

По информации главы фонда Ксении Хохряковой, в наборы входят продукты и вещи первой необходимости: мука, макароны, рис, гречка, чай, сахар, тушёнка, детская каша, туалетная бумага. Количество продуктов рассчитано примерно на две-три недели. Наборы собраны на основе пожеланий самих жителей ДНР и ЛНР.

"Знаете, когда я была на Крылова, 2, где идёт сбор вещей для того, чтобы направить в Донецкую и Луганску области, услышала, как много было звонков. Звонили люди со Свердловской области: Березовский, Реж звонил. Они спрашивали: "А, может быть, вы приедете забрать вещи?". Ну, действительно, людям может быть неудобно или не всегда удобно везти сюда, и они не всегда могут сдать вещи на месте. Поэтому хорошо, что появился такой фонд. Гарантированно будут закуплены нужные вещи", – отметила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Сбор средств продолжается. Пожертвования можно осуществлять не только на сайте фонда (vizhfond.ru), но также в мобильном приложении Сбербанка и Банка ВТБ. Кроме того, сейчас в общественных местах появляются плакаты Фонда с QR-кодом, при наведении на который можно перечислить посильную сумму.

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