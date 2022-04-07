Анна Полежаева назначена директором Дома народов России

Приказ о назначении был подписан 4 апреля. Фото: из личного архива Анны Полежаевой

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов назначил нового директора ФГБУ "Дом народов России". Им стала советник главы ФАДН РФ Анна Полежаева.

Приказ о назначении был подписан 4 апреля.

"Назначить Полежаеву Анну Андреевну на должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения "Дом народов России" с 4 апреля 2022 года сроком на 5 лет", — говорится в документе.

Своё назначение Анна Полежаева прокомментировала "Областной газете".

"Основной задачей "Дома народов России" станет защита и сохранение традиционных ценностей и культурного наследия народов России, а также тех, кто нуждается в поддержке за её пределами. Мы все сегодня участвуем в формировании уникального общероссийского пространства в меняющемся мире, и от нас зависит, в том числе, уровень комфорта и стабильности в государстве", — сказала Анна Полежаева.

Фото: из личного архива Анны Полежаевой

Досье В 2011 году Анна Полежаева окончила бакалавриат факультета "Международные отношения" Уральского государственного университета, а спустя два года получила диплом магистра по специальности "Глобальная и региональная безопасность, урегулирование конфликтов". В 2021 году она прошла профессиональную переподготовку по программе "Мировая экономика" в Дипломатической академии МИД России и окончила магистратуру по направлению "Юриспруденция" в Российском государственном университете правосудия. С 2013 по 2015 годы Анна Полежаева работала главным специалистом отдела международных связей в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Затем она возглавила отдел протокола и международных связей Федерального агентства по делам национальностей. В июле 2018 года Анну Полежаеву утвердили в должности советника руководителя Федерального агентства по делам национальностей. На её счету имеется несколько благодарственных писем, в том числе от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президента России Владимира Путина.