На улицах Екатеринбурга появилась реклама МММ

В Екатеринбурге вновь стала появляться реклама финансовой пирамиды, но уже под другим названием: "Возрождённая МММ. Финансовая Распределённая Сеть имени Сергея Мавроди".
Как сообщили "Областной газете" в прокуратуре Свердловской области, по данному факту инициирована проверка.
Напомним, в январе 2021 года реклама пирамиды появилась на улицах Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Верхней Салды. В итоге прокуратура направила административный иск в суд о запрете распространения в интернете информации о её деятельности, после чего рекламные щиты демонтировали.
Стоит отметить, в конце декабря 2021 года Центробанк внёс компанию "Возрождённая МММ. Финансовая Распределённая Сеть имени Сергея Мавроди" в список нелегальных организаций.
По данным МВД РФ, ежегодно в стране жертвами пирамид становятся несколько десятков тысяч человек.