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Общество
7 апреля 2022, 16:15

На улицах Екатеринбурга появилась реклама МММ

  Юлия Пастух
Остановка.

Один из рекламных билбордов обнаружили на остановке "Архитектурная Академия". Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге вновь стала появляться реклама финансовой пирамиды, но уже под другим названием: "Возрождённая МММ. Финансовая Распределённая Сеть имени Сергея Мавроди".

Как сообщили "Областной газете" в прокуратуре Свердловской области, по данному факту инициирована проверка.

Напомним, в январе 2021 года реклама пирамиды появилась на улицах Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Верхней Салды. В итоге прокуратура направила административный иск в суд о запрете распространения в интернете информации о её деятельности, после чего рекламные щиты демонтировали.

Стоит отметить, в конце декабря 2021 года Центробанк внёс компанию "Возрождённая МММ. Финансовая Распределённая Сеть имени Сергея Мавроди" в список нелегальных организаций.

По данным МВД РФ, ежегодно в стране жертвами пирамид становятся несколько десятков тысяч человек.

Областная газета Свердловской области

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