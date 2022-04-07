Программу туристического кешбэка продлили до 15 апреля

Новое окно продаж открылось с 14 марта. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня заявил о продлении окна продаж по программе туристического кешбэка на неделю — до 15 апреля включительно. Об этом было объявлено в рамках его выступления с отчётом в Госдуме.

У желающих есть ещё неделя, чтобы купить тур по России со скидкой 20%. Кешбэк возвращается в течение 5 дней на карту "Мир". Отправиться в путешествие от двух ночей по программе можно в любой регион страны до 30 июня.

"Правительство приняло решение продлить её до 15 апреля, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Так что ещё не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путёвку и отдохнуть в любом месте России", — сообщил глава кабмина.

На прошлой неделе Ростуризм предупредил о закрытии окна продаж в ночь на 9 апреля при том, что очередной этап программы должен был продлиться до конца месяца. Решение о досрочном завершении проекта объяснили тем, что выделенные на программу деньги уже почти израсходованы. С 14 марта туры и проживание в отелях дополнительно приобрели 500 тысяч человек. Спрос по сравнению с предыдущим окном продаж (с 18 января по 28 февраля) вырос в 2 раза, а по сравнению с прошлым годом — в 5 раз.

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