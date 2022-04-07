В Свердловской области детям расскажут о службе в Вооружённых силах РФ

Обучение пройдёт на базе Свердловского кадетского корпуса им. Капитана 1 ранга М. В. Банных. Фото: страница VK Свердловского кадетского корпуса им. М. В. Банных

В мае 2022 года в Свердловской области начинает работу учебно-методический центр "Авангард" на базе Свердловского кадетского корпуса им. Капитана 1 ранга М. В. Банных.

На пятидневных сборах курсанты пройдут строевую, огневую, тактическую, физическую и медицинскую подготовку, морскую практику, радиационную, химическую и биологическую защиту, а также изучат устав внутренней службы Вооружённых сил РФ. В целом будет организовано 7 учебных смен с 28 мая по 15 июля 2022 года.

Заявки на участие подали ребята из Сысертского и Арамильского городских округов, Кировграда, а также учащиеся Екатеринбургского экономико-технологического колледжа.