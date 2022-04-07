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7 апреля 2022, 19:36

Преподаватель Уральского института управления заявил, что санкции бьют по гражданам торговавших с Россией стран

Санкции

По мнению Александра Исакова, введённые санкции не отражают интересы всего международного сообщества. Фото: Галина Соловьёва

Старший преподаватель кафедры государственного управления и политических технологий Уральского института управления – филиала РАНХиГС Александр Исаков считает, что западные санкции в отношении отдельных российских политиков превратились в ограничения для всего населения не только России, но и деловых стран-партнёров. При этом, по мнению преподавателя, введённые санкции не отражают интересы международного сообщества.

"Мы видим, что целый ряд развивающихся стран не готовы расплачиваться благосостоянием своих граждан за далёкий от них военно-политический конфликт. Многие государства хотят сохранить всю полноту взаимовыгодных торговых, финансовых и других экономических связей с нашей страной. В эти страны и сегодня идёт отгрузка товаров, и мы получаем в ответ необходимые нам импортные товары и услуги", — заявил Александр Исаков.

Также он подчеркнул, что некоторые крупные державы, вроде Китая и Индии, готовы сохранять внешнеэкономические связи с Россией. В частности, китайское руководство не только не вводит дополнительные санкции, но и выражает заинтересованность в наращивании торговых связей с РФ.

"Нужно помнить, что эта страна — самый большой рынок мира, производственный гигант и кузница новых технологий. Показательна их позиция и в отношении санкций. Страна мудро хранит нейтралитет, не отказываясь от сотрудничества и взаимовыгодных проектов", — отметил Александр Исаков.

Областная газета Свердловской области

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