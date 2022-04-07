Евгений Куйвашев внёс на рассмотрение в Заксобрание законопроект о выплатах на детей от 8 до 17 лет

Выплаты будут осуществляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс на рассмотрение депутатов Заксобрания законопроект о дополнительной поддержке семей с детьми от 8 до 17 лет. Выплаты будут осуществляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

Об этом сообщил замгубернатора Алексей Шмыков в ходе брифинга 7 апреля.

"Евгений Владимирович сегодня внёс законопроект на рассмотрение в Законодательное собрание. Уверен, что законодатели 19 апреля его поддержат, меры будут приняты. <...> Сегодня мы говорим о том, что меры на федеральном уровне приняты и касаются улучшения жизни и мер поддержки для предпринимателей, для жителей региона. Мы берём для себя сроки порядка трёх дней", — сказал он.

Законопроект подразумевает внесение изменений в статью 22-1 областного закона "О защите прав ребёнка", которые приведут региональное законодательство в соответствие с федеральным. 70% ежемесячного пособия будет оплачивать государство и 30% — регион, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, указ о поддержке семей с детьми от 8 до 17 лет 31 марта подписал президент РФ Владимир Путин. Деньги на каждого ребёнка будут выплачиваться каждый месяц, начиная с 1 мая. Получить средства смогут семьи, нуждающиеся в поддержке государства и постоянно проживающие на территории России, включая самого ребёнка. При этом средний доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума на душу населения.