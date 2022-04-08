Минцифры составило перечень отечественных аналогов зарубежных соцсетей и сервисов

Вместо сервисов для вызова такси Uber, Gett.com Минцифры предлагает "Яндекс.Такси". Фото: Владимир Мартьянов

Минцифры представило перечень отечественных аналогов зарубежных соцсетей и сервисов в связи с уходом последних с российского рынка.

В рекомендованном списке 15 категорий, включая браузеры, антивирусы, почтовые сервисы, службы такси, соцсети и мессенджеры. В частности, в качестве браузера ведомство рекомендует "Яндекс.Браузер" взамен Opera, Firefox, Google Chrome и других.

Вместо сервисов для вызова такси Uber и Gett.com Минцифры предлагает "Яндекс.Такси", "Автолига", "Везёт", "Максим".

Мессенджеры и социальные сети, по мнению Минцифры, использовать лучше следующие: "ВКонтакте", "Одноклассники", Yappy, Telegram, "ТамТам", ЯRUS, TenChat, "Мой Мир", ICQ, Frisbee.

Что касается рекомендуемых антивирусных программ, то рекомендовано использовать Kaspersky и Dr. Web, а в качестве замены зарубежным офисным приложениям – "Мой офис", "P7-Офис", "Яндекс 360", передаёт РБК.

Напомним, к 9 мая текущего года в России планируют запуск аналога Google Play под названием NashStore. Разработкой занимается АНО "Цифровые платформы".