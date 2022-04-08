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8 апреля 2022, 11:33

8 апреля отмечается День пожарной лестницы

пожарная лестница

За время своего существования пожарная лестница не раз видоизменялась и совершенствовалась. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня отмечается День пожарной лестницы. Первое подобное изделие было запатентовано в США 8 апреля 1766 года — 256 лет назад.

Необходимость в лестнице возникла, когда появились многоэтажные строения. Длина первых лестниц составляла около 10 метров. Спустя 11 лет в Российской империи сконструировали первую механическую пожарную лестницу, рассчитанную на 20 метров. Её создателю — Петру Дальгрену — императорская академия наук вручила медаль.

За время своего существования пожарная лестница не раз видоизменялась и совершенствовалась. В частности, высота, на которую она теперь поднимает огнеборцев, увеличилась до 100 метров. Помимо пожаров лестницу используют и при других спасательных операциях, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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