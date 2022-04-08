Часть жителей Железнодорожного района Екатеринбурга осталась без света

Свет должны вернуть до 18:00. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге у части жителей Железнодорожного района отключили электричество. Об этом "Областной газете" сообщили читатели.

По данным наших читателей, без света остались дома и офисники, расположенные по улице Азина. Мы обратились за комментарием в пресс-службу "Россети Урал" – Екатеринбург". Там изданию заявили, что на трансформаторной подстанции в районе улиц Азина – Мамина-Сибиряка – Челюскинцев ведутся плановые работы. Потребителей пообещали запитать до 18:00.

"Сетевая компания заранее информирует клиентов о проведении плановых работ с ограничением электроснабжения. Выполнение таких работ направлено на улучшение качества электроснабжения жителей города", – уточнили в пресс-службе.