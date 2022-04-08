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Общество
8 апреля 2022, 12:09

В Берёзовском появятся исправительные центры для осуждённых

  Юлия Пастух
УФИЦ при КП-66.

В 2022 году на Среднем Урале планируется обеспечить места в исправительных центрах для 400 осуждённых. Фото: ГУФСИН Свердловской области

В Берёзовском предложили создать исправительные центры для осуждённых к принудительным работам. Тему обсудили в ходе встречи сотрудников ГУФСИН, министерства общественной безопасности, главы округа Евгения Писцова и руководителей предприятий города.

По словам заместителя начальника регионального ГУФСИН Евгения Устинова, труд осуждённых можно использовать в сфере благоустройства, при уборке улиц, строительстве, переработке твердых бытовых отходов, в промышленном производстве, сельском хозяйстве, деревообработке, металлообработке, переработке мясной продукции, производстве бытовой техники. 

В настоящее время в ГУФСИН действует 2 исправительных центра в Нижнем Тагиле и Первоуральске. Более 120 осуждённых работают в сфере ЖКХ, на ремонте дорог, в сельском хозяйстве, трамвайном депо, а также на производственных предприятиях. К примеру, осуждённые исправительного центра в Старых Решётах на одном из химических предприятий зарабатывали в конце прошлого года по 69 – 125 тысяч рублей в месяц.

Напомним, в 2022 году наСреднем Урале планируется обеспечить места в исправительных центрах для 400 осуждённых. В них они вместо отбывания наказания в местах лишения свободы смогут жить и трудиться. В целом в нашем регионе порядка 8 тысяч осуждённых могут претендовать на перевод на исправительные работы. 

Фото: ГУФСИН Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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