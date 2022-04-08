Стройка свердловского участка трассы М-12 не затронет памятники археологии

Осенью 2021 года специалисты проложили 38 шурфов и 13 зачисток, но древних артефактов или признаков культурного слоя не обнаружили. Фото: акт государственной историко-культурной экспертизы

Обсуждение историко-культурной экспертизы по свердловскому участку трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург завершено. Строительство дороги Дюртюли — Ачит не затронет уже выявленных памятников истории и археологии.

Ранее в Красноуфимском округе обнаружили 23 археологических памятника. В связи с этим был обследован участок, который станет продолжением трассы М-12. По данным управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, специалисты не нашли на указанной территории древних артефактов или признаков культурного слоя.

"Заявленные к экспертизе участки могут быть использованы для хозяйственного освоения, в частности под дорожное строительство (положительное заключение)", — говорится в документации.

Фото: акт государственной историко-культурной экспертизы

Кстати, общая протяжённость нового платного участка Казань — Екатеринбург I-Б категории с 4 полосами движения составит 275 километров. Из них 43 км пройдут по территории Среднего Урала. В границах Пермского края — 92 км, Республики Башкортостан — 140 км. Скоростная трасса объединит крупнейшие центры экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Ранее "Областная газета" также писала, что Росавтодор утвердил трассировку дороги Дюртюли — Ачит. Подробнее об этом тут.

Добавим, о старте строительства трассы М-12 Москва — Казань объявил 10 июля 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга к 2024 году.

В марте этого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что на участке Казань — Москва уже работают 15 тысяч человек и 6 тысяч единиц техники. Относительно участка от Казани до Екатеринбурга готова вся проектно-сметная документация и территория.