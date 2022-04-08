В Екатеринбурге отметили восьмую годовщину провозглашения независимости ДНР

В Екатеринбурге провели акцию, посвящённую восьмой годовщине провозглашения независимости Донецкой Народной Республики.
В Историческом сквере города собрались студенты вузов, участники молодёжных и волонтерских объединений.⠀
Среди студентов были добровольцы, принимающие активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В Свердловской области собрано уже более 120 тонн гуманитарного груза.
Видео: Официальная страница Свердловской области "Вконтакте".
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