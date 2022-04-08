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Общество
8 апреля 2022, 13:19

В Екатеринбурге отметили восьмую годовщину провозглашения независимости ДНР

  Юлия Пастух
Люди с флагами

В Историческом сквере города собрались студенты вузов, участники молодёжных и волонтерских объединений. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге провели акцию, посвящённую восьмой годовщине провозглашения независимости Донецкой Народной Республики.

В Историческом сквере города собрались студенты вузов, участники молодёжных и волонтерских объединений.⠀

Среди студентов были добровольцы, принимающие активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В Свердловской области собрано уже более 120 тонн гуманитарного груза.

Видео: Официальная страница Свердловской области "Вконтакте".

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Областная газета Свердловской области

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