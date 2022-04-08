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Общество
8 апреля 2022, 13:47

На "Майскую прогулку" в Екатеринбурге стартовала онлайн-регистрация

"Майская прогулка"

В этом году состоится 39-я "Майская прогулка". Фото: Владимир Мартьянов

Онлайн-регистрация на "Майскую прогулку — 2022" в Екатеринбурге открыта. Она состоится 15 мая.

По данным организаторов, в этом году процесс регистрации и оплаты упрощён. Также добавлен "Детский билет". "Теперь будет удобнее приходить на прогулку с самыми юными участниками", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в этот раз для горожан будут доступны три маршрута: 17 км — "Шарташская кругосветка", 33 и 50 км — "Классика". Старт традиционно назначен на 07:00 от главного корпуса УрФУ на ул. Мира. Финишировать можно будет до 21:00.

Прогулка пройдёт по восточным окрестностям города: по территории парка им. Лесоводов России, Шарташского, Санаторного и Карасье-Озёрского лесопарков. Участники будут проходить мимо технопарка "Университетский", Деревни Универсиады, озера Шарташ и окрестностей Малого Шарташа. На "Майской прогулке" снова можно будет сдать нормы ГТО и присоединиться к посадке леса.

Напомним, что "Майская прогулка" проводится в уральской столице с 1984 года по инициативе студентов и сотрудников физико-технического факультета. В этом году она будет проходить в 39-й раз. В прошлом году по четырём маршрутам прошли 6,6 тысячи человек.

Областная газета Свердловской области

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