Сергей Бидонько: "Шедруб Линг" внесёт свой вклад в развитие туристического потенциала региона"

Сергей Бидонько назвал строительство нового храма "счастливым завершением очень непростого диалога", который выстраивался на протяжении нескольких лет. Фото: со страницы Сергея Бидонько "ВКонтакте"

Депутат Госдумы РФ, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько прокомментировал информацию о строительстве нового храма буддийской общины "Шедруб Линг" в Косье. Он считает, что буддисты смогут внести свой вклад в развитие туристического потенциала Среднего Урала.

"Когда я занимал пост вице-губернатора региона, нами многое было сделано, чтобы буддистам выделили новый земельный участок именно там, в Нижнетуринском городском округе. Мы даже зафиксировали этот факт на бумаге, подписали соглашение. Наконец-то представители общины начали осваивать участок. Благотворители — спасибо им за это — в своё время передали общине 26 миллионов рублей, теперь вместо временных и небезопасных построек верующие смогут возвести здесь современный, удобный комплекс", — написал Сергей Бидонько на своей странице "ВКонтакте".

Он назвал строительство нового храма "счастливым завершением очень непростого диалога", который выстраивался на протяжении нескольких лет.

"Верующие и туристы смогут посещать на горе ритуальные объекты, которые сохранены в полной мере, и комфортно жить в общине у ее подножия. "Шедруб Линг" продолжит свою деятельность: внесёт свой вклад в развитие туристического потенциала региона, в частности — посёлка Косья. А ЕВРАЗ будет развивать месторождение железной руды", — отметил депутат.

Напомним, вчера "ОГ" сообщала о том, что буддисты общины "Шедруб Линг" заявили о планах возвести новый храмовый зал и продолжат заботиться о святынях на горе Качканар. Также они планируют завершить отделку ступы Пробуждения в Косье, доделать детскую площадку и купольный дом для проведения в нём практик и размещения гостей, построить гараж для общинной техники.

В середине марта на гору Качканар прибыли рабочие ЕВРАЗ КГОК для сноса хозяйственно-бытовых построек буддийского монастыря "Шедруб Линг". Согласно постановлению Качканарского городского суда, возведение храмовых построек было признано незаконным, они подлежали сносу. При этом строения религиозного назначения сноситься не будут. Так, три священные ступы и статуя Будды Шакьямуни должны быть сохранены. Имущество из снесённых объектов перевезут в посёлок Косья.