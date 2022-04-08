В Екатеринбурге открыли фотовыставку о жизни детского хосписа

Выставка пройдёт с 8 по 30 апреля в ТЦ "Гринвич". Фото: предоставлено организаторами выставки.

С 8 по 30 апреля в ТЦ "Гринвич" Екатеринбурга проходит фотовыставка о жизни детского хосписа.

На мероприятии представлены 17 фотоснимков известного в Екатеринбурге фотографа Александра Осипова ("Ёж"), который несколько дней снимал жизнь хосписа. К фотографиям приложена краткая историю об учреждении. Также в эти субботу и воскресенье рядом с выставкой будет проходить благотворительная ярмарка, все вырученные средства от которой будут потрачены на нужды хосписа.

Первый детский хоспис открылся в Екатеринбурге 25 марта 2021 года. На сегодняшний день в регистре пациентов хосписа значится 1 049 детей, 150 из которых получают респираторную поддержку в домашних условиях, в том числе 61 – искусственную вентиляцию лёгких.