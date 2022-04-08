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Общество
8 апреля 2022, 15:11

В Екатеринбурге открыли фотовыставку о жизни детского хосписа

  Юлия Пастух
Выставка пройдёт с 8 по 30 апреля в ТЦ "Гринвич". Фото: предоставлено организаторами выставки.

Выставка пройдёт с 8 по 30 апреля в ТЦ "Гринвич". Фото: предоставлено организаторами выставки.

С 8 по 30 апреля в ТЦ "Гринвич" Екатеринбурга проходит фотовыставка о жизни детского хосписа.

На мероприятии представлены 17 фотоснимков известного в Екатеринбурге фотографа Александра Осипова ("Ёж"), который несколько дней снимал жизнь хосписа. К фотографиям приложена краткая историю об учреждении. Также в эти субботу и воскресенье рядом с выставкой будет проходить благотворительная ярмарка, все вырученные средства от которой будут потрачены на нужды хосписа. 

Первый детский хоспис открылся в Екатеринбурге 25 марта 2021 года. На сегодняшний день в регистре пациентов хосписа значится 1 049 детей, 150 из которых получают респираторную поддержку в домашних условиях, в том числе 61 – искусственную вентиляцию лёгких

Областная газета Свердловской области

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