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Общество
8 апреля 2022, 14:39

Россиян испугали фейком об отсутствии сотовой связи и интернета

  Юлия Пастух
Человек с ноутбуком

В качестве причины создатели фейка указывали износ оборудования. Фото: Алексей Кунилов

В сети появились сведения о том, что россияне останутся без сотовой связи и интернета. Причиной этому якобы станет износ оборудования, ведь поставки новой техники запрещены санкциями. В реальности дела обстоят иначе, сообщает сайт войнасфейками.рф.

"Минфин США вывел из-под антироссийских санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование. Организациям и гражданам США разрешили экспорт и реэкспорт в Россию программного обеспечения, оборудования или технологий, связанных с общением через интернет. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США", — объяснили создатели проекта по разоблачению фейков.

При этом для российских операторов сотовой связи правительство разработало пакет мер поддержки. В частности, им разрешили повышать тарифы на свои услуги по уровню инфляции, освободили от необходимости соблюдать требования "закона Яровой" и строить сети 4G в небольших населенных пунктах и вдоль федеральных трасс. Благодаря этому снизятся затраты телеком-компаний.

Сюжет

Антифейк
Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

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