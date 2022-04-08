Темы дня

Общество
8 апреля 2022, 15:47

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила о рейдах в выходные дни

  Юлия Пастух
Патруль ГИБДД

Ловить нарушителей ПДД будут с 8 по 10 апреля. Фото: Павел Ворожцов

ГИБДД Екатеринбурга предупредила водителей о проведении массовых проверок автомобилистов. Ловить нарушителей ПДД будут с 8 по 10 апреля.

Сотрудники дорожной инспекции проверят и пресекут грубые нарушения правил дорожного движения. В частности, будут выявлять водителей, находящихся в состоянии опьянения, лишённых права управления, либо не имеющих таких прав.

В Госавтоинспекции отметили, что за 3 месяца 2022 года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 16 ДТП, в которых 27 человек получили травмы различной степени тяжести и 1 человек погиб.

В ведомстве напоминают, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения лишают права управления на срок до 2 лет и штрафуют на 30 тысяч рублей. Повторное нарушение чревато штрафом до 300 тыс. рублей, либо обязательными или принудительными работами, а также лишением свободы до 2 лет.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.04.2022, 17:17 / Общество
Пик активности клещей в Свердловской области придётся на май и июнь
08.04.2022, 17:07 / Общество
В Екатеринбурге на улице Декабристов погиб работник стройплощадки
08.04.2022, 16:56 / Экономика
Отдел по защите объектов ТЭК Росгвардии отметит 10-летний юбилей
08.04.2022, 16:22 / Общество
В Екатеринбурге на площади 250 "квадратов" полыхает барак
08.04.2022, 16:08 / Общество
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о смоге до 12 апреля