Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила о рейдах в выходные дни

Ловить нарушителей ПДД будут с 8 по 10 апреля. Фото: Павел Ворожцов

ГИБДД Екатеринбурга предупредила водителей о проведении массовых проверок автомобилистов. Ловить нарушителей ПДД будут с 8 по 10 апреля.

Сотрудники дорожной инспекции проверят и пресекут грубые нарушения правил дорожного движения. В частности, будут выявлять водителей, находящихся в состоянии опьянения, лишённых права управления, либо не имеющих таких прав.

В Госавтоинспекции отметили, что за 3 месяца 2022 года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 16 ДТП, в которых 27 человек получили травмы различной степени тяжести и 1 человек погиб.

В ведомстве напоминают, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения лишают права управления на срок до 2 лет и штрафуют на 30 тысяч рублей. Повторное нарушение чревато штрафом до 300 тыс. рублей, либо обязательными или принудительными работами, а также лишением свободы до 2 лет.