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8 апреля 2022, 16:08

Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о смоге до 12 апреля

Смог

Об атмосферном загрязнении предупреждает Уралгидрометцентр. Фото: Галина Соловьёва

В ближайшие дни на Среднем Урале ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Смог накроет регион на 4 дня.

Об атмосферном загрязнении предупреждает Уралгидрометцентр.

"С 20:00 8 апреля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении.

Отмена предупреждения ожидается в 20:00 12 апреля.

К слову, в ближайшие три дня в Свердловской области ожидается потепление до +8... +14 °С днём, облачно и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4—9 метров в секунду.

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Областная газета Свердловской области

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