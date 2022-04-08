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8 апреля 2022, 19:51

Глава Росстата заявил, что в России постоянно проживают около 147 млн человек

Люди

С 2010 года население страны выросло на 2 млн человек. Фото: Галина Соловьёва

Глава Росстата Павел Малков огласил предварительные результаты Всероссийской переписи населения, которая проходила с 15 октября по 14 ноября прошлого года. Он заявил, что в стране постоянно проживают порядка 147 млн человек.

На встрече с журналистами 8 апреля он добавил, что итоговые результаты будут опубликованы в мае, а полные данные — до конца года.

"Итоговое значение может быть скорректировано примерно на 0,3%, на 400-500 тыс. человек в большую или меньшую сторону. Но по факту корректировка будет меньше, я думаю", — передаёт слова Павла Малкова ТАСС.

С 2010 года население страны выросло на 2 млн человек, то есть, со 145 млн человек. Этот показатель был пересчитан с учётом населения Крыма.

В июне Росстат опубликует статистику по муниципалитетам, а затем — по возрастам, образованию, национальности и владению языками. После этого до конца декабря будут выходить данные о характеристиках рабочей силы и жилищных условиях.

Областная газета Свердловской области

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