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Общество
9 апреля 2022, 13:57

Коммунальщики Екатеринбурга начали мыть город

Уборка города

Началась влажная уборка дорог, тротуаров, ограждений. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге службы благоустройства приступили к промыванию элементов улично-дорожной сети. От пыли и грязи коммунальщики чистят проезжую часть, тротуары, ограждения.

По данным пресс-службы мэрии, в пятницу в уборке города было задействовано 405 рабочих и 170 единиц спецтехники. В том числе тракторы, фронтальные погрузчики, самосвалы, вакуумная техника. Оставить пожелания и замечания по работе коммунальщиков можно через сервисы "Квартальные нашего города" и "Электронная приёмная".

Добавим, в городе также осуществляется промывка ливнёвок. "В преддверии тепла мы традиционно концентрируемся на городских низинах (таковых порядка 300). Это необходимо, чтобы предотвратить подтопления", — ранее отмечал начальник производственно-технического отдела МБУ "ВОИС" Дмитрий Боронин.

Напомним, 28 марта в столице Урала стартовал месячник чистоты, который завершится общегородским субботником 30 апреля.

Областная газета Свердловской области

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Коммунальщики Екатеринбурга начали мыть город