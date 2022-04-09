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Общество
9 апреля 2022, 12:30

В Екатеринбурге цветёт дерево судьбы

Клеродендрон Томсона, или дерево судьбы

В народе данный цветок называют "невинная любовь". Фото: Нина Махнёва

В оранжерейном комплексе Ботанического сада УрО РАН в Екатеринбурге (ул. 8 Марта, 202а) цветёт Клеродендрон Томсона. Своё название растение получило от греческих слов kleros (судьба) и dendron (дерево).

То есть фактически растение называется "дерево судьбы". Естественным ареалом произрастания клеродендрона является тропическая Азия, Африка и частично Южная Америка, рассказали в оранжерейном комплексе.

Отмечается, что большинство видов клеродендронов (а их более 400) вовсе не деревья, а вечнозеленые кустарники, либо вьющиеся лианы с быстрорастущими побегами. Цветы данного растения собраны в крупные соцветия и расположены на концах побегов с тёмно-зелёной листвой.

Фото: Нина Махнёва

В феврале этого года в оранжерейном комплексе цвела королева орхидей — каттлея. Посмотреть, как она выглядит, можно тут.

Напомним, с 1 февраля вход в Ботанический сад Екатеринбурга снова сделали платным.

Областная газета Свердловской области

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