YouTube заблокировал парламентский канал "Дума ТВ"

На канале было свыше 145 тысяч подписчиков. Фото: скрин страницы заблокированного Youtube-канала Госдумы РФ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о блокировке парламентского канала "Дума ТВ" на YouTube. Он отметил, что это "очередное доказательство нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном".

По его словам, власти США принуждают американские IT-компании, владеющие соцсетями, вести информационную войну против России. Вашингтон делает всё, чтобы на платформах присутствовала только его точка зрения и никакой другой.

"США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем", — подчеркнул Володин в личном telegram-канале.

Данную ситуацию также прокомментировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"YouTube уверенным шагом идёт к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор", — отметил он в своём telegram-канале.

Сенатор также поддержал председателя Госдумы РФ. "Монополия на информацию — то, что обеспечивает манипулирование демократическими институтами и в США, и в Европе и формирует "волю свободного мира", — добавил он.

Напомним, ранее компания Google разблокировала YouTube-каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". Подробнее об этом тут.

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