В Екатеринбурге организован сбор воды для отправки на Донбасс

Волонтёры акции ждут граждан с водой на площади Труда. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге организовали сбор воды для отправки мирным жителям Донбасса, Украины и военнослужащим ВС РФ и народных милиций ДНР и ЛНР. Акцию назвали "H2O Формула жиzни".

Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в личном telegram-канале. Он заявил: "Каждый человек из Донбасса, с кем я общался за последнее время, говорил об одной нужде — общей и для военных, и для тех, кого освобождает наша армия. Это — вода. Просто питьевая вода".

Митрополит отметил, что с сегодняшнего дня волонтёры акции ждут граждан с водой на площади Труда, возле памятника основателям столицы Урала. Принять участие в акции можно и онлайн на сайте проекта.

Ранее "Областная газета" писала, что в места расположения беженцев в России и на Донбасс Свердловская область уже отправила семь партий гумпомощи.