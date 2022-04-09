В Свердловскую область идёт потепление

10-14 апреля температура воздуха на Среднем Урале превысит климатическую норму на 2-4 градуса. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области становится всё теплее. За последние 5-7 дней высота снежного покрова в большинстве районов региона уменьшилась на 10-20 сантиметров.

Весна берёт свои права. По данным главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, сегодня через Урал проследует атмосферный фронт, несущий тепло. А в последующие дни — 10-14 апреля — температура воздуха на Среднем Урале превысит климатическую норму на 2-4 градуса. Ночью ожидается -1... +4 °С, а днём +8... +14 °С.

Ниже публикуем более точный прогноз на ближайшие три дня:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

По данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге днём в воскресенье и понедельник будет +10... +12 °С, во вторник — +8... +10 °С.

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