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10 апреля 2022, 16:36

Ветераны ЗАТО Свободный поддерживают искоренение фашизма на Украине

Председатель Совета ветеранов посёлка ЗАТО Свободный Дмитрий Петергов высказался о проводимой военной спецоперации на территории Украины. Он добавил, что НАТО всегда приносит с собой беспорядки и разрушение.

"У нас городок в основном военный, и все наши ветераны за спецоперацию, проводимую нашим президентом. Потому что если взять то, что творится на Украине, фашизм… в своё время с ним боролись, но, видать, не везде его добили. Если бы президент не дал свой приказ, людей бы на Донбассе просто вырезали. Мы так спасли очень много людей, русских людей", — сказал Дмитрий Петергов.

Он напомнил, что и Сирия, и Ливия остались в руинах после прихода в эти страны солдат НАТО. Также, по мнению председателя Совета ветеранов посёлка, ни одно государство мира не хочет видеть Россию сильной, поэтому большинство стран готовы на всё, чтобы развалить РФ.

"Сейчас наша страна объединилась. Многие люди начали понимать, какая ситуация. Наши люди поддерживают спецоперацию, проводимую на Украине", — добавил он.

Областная газета Свердловской области

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