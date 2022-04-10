Преподаватель Уральского института управления считает, что санкции против России не отражают интересы всего мирового сообщества

Александр Исаков заявил, что западные санкции в отношении отдельных российских политиков обернулись ограничениями для населения не только России, но и её стран-партнёров. Фото: Галина Соловьёва

Старший преподаватель кафедры государственного управления и политических технологий Уральского института управления – филиала РАНХиГС Александр Исаков заявил, что западные санкции в отношении отдельных российских политиков обернулись ограничениями для населения не только России, но и её стран-партнёров. При этом введённые санкции, как считает преподаватель, не отражают интересы всего международного сообщества.

"Экономическое противостояние между Россией и условным коллективным Западом нарастает день ото дня. Первоначально анонсируемые западными бюрократами точечные ограничения в отношении политиков и ключевых лиц, принимающих решения, превращаются в каток, цель которого — благосостояние граждан, причем не только нашей страны, но и тех стран, которые имеют с Россией взаимовыгодные экономические связи", — сказал Александр Исаков.

Также он подчеркнул, что некоторые крупные державы, вроде Китая и Индии, готовы поддерживать внешнеэкономические связи с Россией. В частности, китайское руководство не только не вводит дополнительные санкции, но и выражает заинтересованность в наращивании торговых связей с РФ.

"Нужно помнить, что сегодня Китай — это наибольший по размерам рынок мира. Это производственный цех, это огромная кузница новых технологий. И тем примечательна их позиция по санкциям. Китай сохранил нейтралитет и анонсировал новые взаимовыгодные для нас проекты", — отметил Александр Исаков.