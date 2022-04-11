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Общество
11 апреля 2022, 12:53

На Урале синтезировали ранозаживляющую мазь, которая эффективнее зарубежного аналога

ранозаживляющая мазь

Над созданием ранозаживляющей мази учёные работают более трёх лет. Фото: Павел Ворожцов

Химики и биологи Уральского федерального университета синтезировали вещество для регенерации повреждённой кожи. Эксперименты показали, что мазь эффективнее зарубежного аналога.

Процесс заживления с новым препаратом проходит быстрее, заявили в пресс-службе УрФУ. О результатах экспериментов подробнее рассказал заведующий анатомо-физиологической экспериментальной лабораторией университета Сергей Хацко:

"В первую очередь мы проверяли ранозаживляющий эффект. Линейные раны (модель бытовых порезов или послеоперационных воздействий) наш препарат заживлял лучше. При этом заживление проходило с меньшим воспалением в области ранения, поверхность раны закрывалась быстрее. Благодаря стимулирующему влиянию вещества на клетки в более короткие сроки происходило восстановление нормального строения кожи без жёстких рубцов".

Известно, что действие препарата учёные оценивали на лабораторных крысах. Раны животных из одной группы мазали вазелином с димексидом, другой — зарубежной мазью. Также были крысы, на раны которых наносили уральский препарат. Он показал "отличные результаты в регенерации кожи уже на седьмые сутки после начала лечения".

Напомним, над созданием ранозаживляющей мази учёные работают более трёх лет. Первые результаты исследований были получены ещё в 2019 году. На данный момент учёные закончили все исследования и патентуют способ получения мази и применение активного вещества для его использования в качестве основы ранозаживляющих препаратов.

Областная газета Свердловской области

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