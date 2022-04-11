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Общество
11 апреля 2022, 13:15

Госавтоинспекция Екатеринбурга поймала за выходные 12 пьяных водителей

  Юлия Пастух
Сотрудник ГИБДД

Три автомобилиста были за рулём в состоянии наркотического опьянения. Фото: Павел Ворожцов

ГИБДД Екатеринбурга рассказала о результатах проведения массовых проверок автомобилистов, прошедших в минувшие выходные.

Сотрудники дорожной инспекции с 8 по 10 апреля выявили более 1,7 тысячи нарушений ПДД. 12 водителей привлекли к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, и ещё троих — в состоянии наркотического.

10 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также были пойманы 15 автолюбителей без прав и 5 водителей, лишённых водительского удостоверения.

В ведомстве напоминают, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения лишают права управления на срок до 2 лет и штрафуют на 30 тысяч рублей. Повторное нарушение чревато штрафом до 300 тыс. рублей либо обязательными или принудительными работами, а также лишением свободы до 2 лет.

Областная газета Свердловской области

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