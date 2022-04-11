Из-за репетиции парада Победы в Екатеринбурге вновь перекроют улицы

В этом году отмечается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Галина Соловьёва

12 апреля в Екатеринбурге пройдёт третья репетиция парада Победы. На территории микрорайона Вторчермет вновь ограничат движение автотранспорта.

С 7:40 до 9:30 водители не смогут проехать по ул. Дорожной (от Окраинной до Городской). В период с 9:00 до 14:00 – по улицам 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирской (от Эскадронной до Новосибирской второй).

Кроме того, изменится схема движения 5 маршрутов общественного транспорта. В их числе автобусы:

№ 26 с 9:00 до 14:00 укорочен до остановки "Умельцев";

№ 030 с 9:00 до 14:00 будет ходить до остановки "Палисадная";

№ 077 с 9:00 до 13:00 сокращён до остановки "Магазин "Клён";

№ 81 с 9:00 до 14:00 доедет до остановки "Палисадная";

№ 53 с 9:00 до 14:00 поедет по улицам Окружной, Титова и Братской. Обратный маршрут пройдёт по улице Военной.

В таком режиме тренировки также пройдут 14, 19 и 21 апреля. С 20 апреля они станут ночными (с 20:00 до 04:00) – всего их будет 5: 20–21, 25–26, 27–28, 29–30 апреля и 5–6 мая. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая с 05:00 до 12:00. На время репетиций в центре города будут закрывать движение трамваев и троллейбусов.

В соответствии со схемой организации дорожного движения на перечисленных улицах будут установлены временные дорожные знаки. Водителей призывают быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут.

Ранее "Областная газета" показывала, как прошла первая в этом году тренировка. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.