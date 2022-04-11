На Среднем Урале за 25 млн рублей запустили производство кожгалантереи

Уральская кожгалантерейная фабрика по мощности и качеству, а также в ценовом сегменте может стать одним из лидеров по производству сумок и аксессуаров на российском рынке. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Арамиле открыли производство кожгалантереи. В условиях санкций сумки и ремни из натуральной кожи готовы конкурировать с изделиями раскрученных европейских брендов.

По данным департамента информполитики Свердловской области, объём инвестиций в проект составил 25 млн рублей, создано свыше 50 новых рабочих мест. В месяц предприятие планирует выпускать до 10 тысяч сумок и 10 тысяч аксессуаров. А к концу года производство продукции предполагается увеличить в два раза.

Главное преимущество фабрики — полный цикл производства: от изготовления натуральной кожи в Камышлове до готовой кожгалантерейной продукции.

Фото: областной департамент информполитики

"Продукция будет конкурентоспособна на рынке. Производимые предприятием кожа и конечный продукт соответствуют международным требованиям качества. Сейчас работаем над дизайном, чтобы выпускать новые интересные модели", — рассказал собственник предприятия, индивидуальный предприниматель Армен Геворкян.

Напомним, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поставил перед правительством региона задачу по импортозамещению и созданию новой конкурентоспособной продукции.