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Общество
11 апреля 2022, 16:10

Заксобрание планирует внести в Избирательный кодекс Свердловской области 97 изменений

Заксобрание

Необходимость подготовки такого законопроекта возникла после внесения изменений в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Фото: Павел Ворожцов

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила о подготовке парламентом большого пакета поправок в Избирательный кодекс региона. В сумме планируют внести 97 изменений.

По словам Людмилы Бабушкиной, необходимость подготовки такого законопроекта возникла после внесения изменений в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Предлагаемый пакет поправок предусматривает следующие изменения:

  • уточняется порядок проведения выборов, референдума в период действия режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации;
  • закрепляется необходимость обязательного указания страхового номера индивидуального лицевого счёта лица, которое баллотируется на выборы;
  • расширяется перечень ограничений пассивного избирательного права на выборах всех уровней;
  • вводится возможность создания и ведения списка избирателей в электронном виде;
  • корректируется порядок назначения членов избиркома с правом совещательного голоса.

Помимо этого предлагается маркировать в агитационных материалах высказывания людей, признанных в России иностранными агентами, сообщается на сайте Заксобрания.

"Кроме того, в Избирательный кодекс Свердловской области вносятся изменения, устанавливающие порядок проведения дистанционного электронного голосования. Накопленный за два ковидных года опыт показал, насколько важно развивать такую форму проведения выборов", — добавила Людмила Бабушкина.

Областная газета Свердловской области

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