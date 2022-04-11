В Екатеринбурге завершается приём работ на конкурс логотипов к 300-летию города

Логотип должен отражать исторические и культурные особенности областного центра. Фото: Алексей Кунилов

До конца недели мэрия Екатеринбурга принимает варианты логотипов к 300-летию города. Увидеть и проголосовать за работы участников можно в период с 25 апреля по 10 мая.

Всем желающим поучаствовать в конкурсе необходимо до 17 апреля выслать на электронную почту 300@ekburg.ru следующие документы:

заявку в виде отсканированного документа с приложением конкурсной работы,

копии учредительных документов (для юрлиц),

иные документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям конкурса. Подробнее с условиями можно ознакомиться тут.

Оцениваться работы будут по следующим критериям:

оригинальность идеи,

соответствие юбилейной тематике,

качество исполнения работы и соответствие техническим требованиям,

функциональность (возможность размещения на различных рекламных носителях).

Ранее сообщалось, что логотипы могут быть выполнены в любых художественных, графических и фототехниках, в том числе с использованием цифровых технологий. Главное условие — наличие цифры 300 и название города.

Напомним, в 2017 году подобный конкурс уже проводился. Лучшим было названо изображение водонапорной башни, дома Севастьянова и гостиницы "Исеть".

Добавим, Нижний Тагил отмечает своё 300-летие уже в этом году. Праздник будет длиться три дня — с 12 по 14 августа.