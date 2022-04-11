Темы дня

Общество
11 апреля 2022, 16:47

В Екатеринбурге завершается приём работ на конкурс логотипов к 300-летию города

администрация Екатеринбурга

Логотип должен отражать исторические и культурные особенности областного центра. Фото: Алексей Кунилов

До конца недели мэрия Екатеринбурга принимает варианты логотипов к 300-летию города. Увидеть и проголосовать за работы участников можно в период с 25 апреля по 10 мая.

Всем желающим поучаствовать в конкурсе необходимо до 17 апреля выслать на электронную почту 300@ekburg.ru следующие документы:

  • заявку в виде отсканированного документа с приложением конкурсной работы,
  • копии учредительных документов (для юрлиц),
  • иные документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям конкурса. Подробнее с условиями можно ознакомиться тут.

Оцениваться работы будут по следующим критериям:

  • оригинальность идеи,
  • соответствие юбилейной тематике,
  • качество исполнения работы и соответствие техническим требованиям,
  • функциональность (возможность размещения на различных рекламных носителях).

Ранее сообщалось, что логотипы могут быть выполнены в любых художественных, графических и фототехниках, в том числе с использованием цифровых технологий. Главное условие — наличие цифры 300 и название города.

Напомним, в 2017 году подобный конкурс уже проводился. Лучшим было названо изображение водонапорной башни, дома Севастьянова и гостиницы "Исеть".

Добавим, Нижний Тагил отмечает своё 300-летие уже в этом году. Праздник будет длиться три дня — с 12 по 14 августа.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.04.2022, 21:28 / Политика
Свердловские единороссы рассказали о сотрудничестве с Правительством при реализации соцпрограмм
11.04.2022, 20:49 / Культура
Евгений Куйвашев наградил свердловских деятелей культуры за достижения в области литературы и искусства
11.04.2022, 19:42 / Общество
Два парка Екатеринбурга закроют на просушку
11.04.2022, 18:21 / Общество
На Среднем Урале запустили производство офсетной бумаги
11.04.2022, 18:11 / Общество
Выход россиян в открытый космос состоится 18 апреля