Кабмин РФ упрощает регистрацию лекарств до конца 2023 года

В ближайшее время Минздрав утвердит состав межведомственной комиссии, которая определит перечень лекарств, подлежащих упрощённой регистрации. Фото: Полина Зиновьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении до конца 2023 года упрощённого порядка регистрации лекарственных препаратов. Это позволит избежать дефицита лекарств и перебоев с поставками в аптеки, больницы и поликлиники.

Упрощённая процедура позволит сократить срок проведения регистрации и экспертизы качества лекарств на 30 дней. Как отмечается на сайте Правительства РФ, госрегистрация необходима для вывода препаратов на рынок вне зависимости от страны производства.

В ближайшее время Минздрав утвердит состав межведомственной комиссии, которая определит перечень лекарств, подлежащих упрощённой регистрации.

Кроме того, до конца 2022 года зарубежные лекарства смогут продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. В конце марта соответствующий законопроект был принят Госдумой. При этом незарегистрированные препараты могут использоваться в случае выдачи временного разрешения.

Добавим, что ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В список, в частности, включён препарат "Молнупиравир", применяемый для лечения пациентов с коронавирусом.

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