В Екатеринбурге зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща

Жителям Среднего Урала напоминают, что самая эффективная мера профилактики клещевого энцефалита — своевременная прививка. Фото: Александр Исаков

Жительница Екатеринбурга стала первой в 2022 году, кого укусил клещ. Членистоногое впилось в женщину в саду в посёлке Аять.

Женщине оказали всю необходимую медицинскую помощь и удалили клеща, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Жителям Среднего Урала напоминают, что самая эффективная мера профилактики клещевого энцефалита — своевременная прививка, её можно сделать в любое время года. Тем свердловчанам, у которых закончился срок вакцинации, рекомендуется пройти процедуру повторно. Если с момента последней прививки прошло больше трёх лет, необходимо сдать кровь для исследования иммунитета на напряженность к КВЭ и обратиться к лечащему врачу по уточнению схемы вакцинации.

При выходе в потенциально опасную местность, где могут обитать клещи, необходимо использовать специальные защитные костюмы или приспособления для одежды, а также проводить осмотры тела по возвращении домой. Для удаления клещей требуется срочно обратиться в травматологический пункт.

Ранее "Областная газета" сообщала, что пик активности клещей на Среднем Урале ожидается в мае и июне. При этом всё население региона является потенциальной группой риска по энцефалиту.