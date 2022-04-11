На Среднем Урале запустили производство офсетной бумаги

Имеющиеся мощности завода позволят выпускать до 1 млн пачек бумаги в месяц, что полностью покроет потребности Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Туринский целлюлозно-бумажный завод (ЦБЗ) открыл линию для производства офсетной бумаги, которая позволит обеспечить 7% всего российского рынка. Завод сможет ежедневно производить по 7 тыс. пачек бумаги высокой степени белизны.

Гендиректор управляющей компании "Тура" Дмитрий Русаков заявил, что завод возобновил выпуск бумаги в связи с резким дефицитом после введения санкций против России. Так как предприятие на протяжении 60 лет выпускало бумажные изделия, у завода есть необходимая технологическая цепочка оборудования и все необходимые специалисты.

Отмечается, что произведённую Туринским ЦБЗ бумагу можно будет использовать при проведении ЕГЭ.

"У министерства образования есть требования: не менее 80% белизны. Мы выпускаем продукт 105% белизны, поэтому наша бумага может быть направлена в образовательные учреждения", — пояснил Дмитрий Русаков.

Фото: Павел Ворожцов

При отбеливании бумаги используют гипохлоридную технологию, которая позволяет не зависеть от иностранных поставщиков, уточняет департамент информполитики Свердловской области.

Имеющиеся мощности завода позволят выпускать до 1 млн пачек бумаги в месяц, что полностью покроет потребности Свердловской области. В дальнейшем предприятие планирует увеличивать объёмы производства бумаги до 200 тонн в сутки, что позволит занять примерно 15% рынка страны. Инвестиции в проект составляют порядка 2 млрд рублей.

Фото: Павел Ворожцов

Отметим, что сегодня сайт войнасфейками.рф опроверг отмену Единого государственного экзамена из-за нехватки бумаги. СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о том, что ЕГЭ в этом году могут отменить — якобы школьникам не на чем писать экзаменационные работы.