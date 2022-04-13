Жители Екатеринбурга жалуются на дым и запах гари

В Свердловской области до 16 апреля действует предупреждение о смоге. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня утром жители Екатеринбурга почувствовали запах гари. В "Областную газету" поступило сразу несколько сообщений от читателей.

В частности, житель ВИЗа Валентин рассказал, что в районе "достаточно сильный запах гари и смог". По данным горожан, запах и дымка фиксируются на ЖБИ, Юго-Западе, в Академическом, Краснолесье и центре.

Напомним, ранее Уральский гидрометцентр продлил предупреждение о смоге в Свердловской области. Оно будет действовать до 20:00 16 апреля. Мы запросили дополнительную информацию в ГУ МЧС России по Свердловской области. Однако оперативно получить комментарий не удалось.

К слову, с начала года на Среднем Урале было зафиксировано 7 торфяных пожаров.