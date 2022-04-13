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Общество
13 апреля 2022, 11:57

Екатеринбург готовится к международной выставке ИННОПРОМ

ИННОПРОМ

Главная тема ИННОПРОМа-2022 — "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал старт подготовке Екатеринбурга к выставке ИННОПРОМ-2022. Мероприятие состоится с 4 по 7 июля в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

По данным пресс-службы мэрии, в этом году горадминистрация уральской столицы снова примет участие в выставке на едином стенде Свердловской области.

"Я считаю, что ИННОПРОМ является самой удобной и эффективной площадкой, на которой можно обсудить вопросы, стоящие перед нашей промышленностью. А для предприятий Екатеринбурга и всего региона — это уникальная возможность продемонстрировать свои успехи и познакомиться с новыми возможностями компаний, работающих в самых разных отраслях", — подчеркнул глава города.

В числе мероприятий стенда:

  • обсуждение развития наземного метро в крупных городах — секция "Рельсовый каркас агломерации: инфраструктура промышленного роста";
  • проект "Екатеринбург-2045: эскизы будущего", где эксперты разберут подходы к актуализации стратегического плана и генплана развития столицы Урала;
  • ток-шоу "Pro Туризм" и обсуждение проекта "Промышленный туризм в постиндустриальном Екатеринбурге: новые смыслы и новый виток развития". Спикеры и гости рассмотрят развитие турсферы региона в целом и областного центра в частности;
  • подписание дорожных карт по реализации агломерационных проектов: "Наземное метро", "ТЛЦ Екатеринбург — Седельниково", "Северное полукольцо ЕКАД".

Кроме того, планируется подписание соглашений о сотрудничестве в различных сферах с руководителями крупных предприятий, организаций и свердловских муниципалитетов.

Напомним, страна-партнёр Свердловской области и Екатеринбурга в этом году — Казахстан.

Областная газета Свердловской области

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