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13 апреля 2022, 12:09

Свердловчан призвали отказаться от прогулок из-за смога

дымка

Сегодня утром жители из разных районов уральской столицы заметили дым и запах гари. Фото: Александр Зайцев

В связи со смогом в Екатеринбурге ГУ МЧС России по Свердловской области дало рекомендации для населения. В частности, горожанам посоветовали отказаться от длительных прогулок на улице.

Кроме того, спасатели советуют:

  • держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе) окна квартиры или офиса;
  • открытые окна и форточки завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;
  • употреблять больше жидкости, фруктов и овощей;
  • максимально ограничить курение;
  • избегать употребления спиртных напитков;
  • ограничить физические нагрузки;
  • чаще увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха).

Также в пресс-службе регионального министерства подчеркнули, что при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога необходимо обращаться ко врачу.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по области, в связи с безветренной погодой в Екатеринбурге наблюдается смог, жители жалуются на запах гари. Качество атмосферного воздуха находится на постоянном контроле санврачей. Организовано проведение лабораторных исследований воздуха в центре города и в Академическом районе.

Ранее "Областная газета" писала, что жители уральской столицы жалуются на дым и запах гари. Наши читатели сообщили, что запах и дымка фиксируются на ВИЗе, ЖБИ, Юго-Западе, в Академическом, Краснолесье и центре.

Напомним, ранее Уральский гидрометцентр продлил предупреждение о смоге в Свердловской области. Оно будет действовать до 20:00 16 апреля.

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