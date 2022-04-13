Свердловская полиция направила в суд дело экстремистской организации

Детальное разбирательство длилось 19 месяцев. Фото: Алексей Кунилов

ГУ МВД по Свердловской области направило в суд резонансное уголовное дело, возбуждённое в отношении межрегионального общественного объединения "Союз Советских Социалистических Республик" (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

По данным пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, организация с 11 июля 2019 по 28 мая 2020 года проводила собрания, лекции, а также распространяла буклеты, агитматериалы, дискредитирующие органы власти РФ. По данным фактам были возбуждены 12 уголовных дел.

"Впоследствии представители МВД объединили эти дела в одно. Фигурантами оказались три жителя Екатеринбурга и девять граждан из Нижнего Тагила, из них три женщины. Мерой пресечения для них стала подписка о невыезде. Детальное разбирательство, которое вёл опытный следователь ГСУ ГУ МВД области Пётр Анисимов, длилось 19 месяцев. Собранные материалы, состоящие из порядка 20 томов, направлены для рассмотрения по существу в суд Ленинского района Нижнего Тагила", — заявил полковник Горелых.