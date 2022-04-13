Зимой студенты едут отдыхать на Байкал, а пенсионеры – по Золотому кольцу

МТС на основеобезличенного анализа больших данных определила, какие регионы России выбирают жители страны для зимнего отдыха в зависимости от возраста, пола и уровня доходов.

МТС на основе Big Dataпроанализировала туристические потоки в декабре 2021 – марте 2022 года по семнадцати популярным направлениям:

Север России : Мурманск, Карелия, Архангельск;

: Мурманск, Карелия, Архангельск; Исторические города средней полосы : Суздаль, Владимир, Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Тула, Тверь;

: Суздаль, Владимир, Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Тула, Тверь; Горнолыжные курорты : Красная Поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш;

: Красная Поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш; Байкал: Иркутск, Улан-Удэ.

С помощью собственной геоаналитической платформы МТС составила усредненный портрет туриста для каждой группы регионов и выделила наиболее популярные направления для разных возрастных категорий.

Ключевые моменты

Самым популярным местом зимнего отдыха у туристов до 55 лет стала Красная Поляна, а после 55 лет – Ярославль. У туристов всех возрастов в топ-3 направлений вошли Иркутск, Ярославская область и Карелия.

В марте количество туристов выросло на 13% по сравнению со средними показателями февраля. Самый значительный прирост пришелся на северные направления: Мурманскую (+62%) и Архангельскую (+51%) области и Карелию (+32%).

Самые активные российские путешественники – люди в возрасте от 25 до 44 лет: они составляют 40% всех туристов. Меньше всего путешествуют люди старше 55 лет. Доля туристов в возрасте 55-64 лет составляет 15% от общего числа путешественников, а старше 65 лет — 9%.

Доли мужчин и женщин, путешествующих по России, примерно одинаковы, исключение составляют северные регионы и Байкал – туда мужчин приезжает на 16% больше, чем женщин.

Распределение туристов по возрастам

На Байкале (Иркутск и Улан-Удэ) – самая большая по сравнению с другими регионами доля молодежи: напутешественников 18 – 24 лет приходится 21% аудитории, на группу от 25 до 34 лет – 19%. Возрастные группы 35 – 44 лет, 45 – 54 лет и 55 – 65 лет занимают по 17% аудитории. Туристы старше 65 лет составляют 9% туристического потока.

Основная аудитория северных регионов России – Мурманской, Архангельской областей и республики Карелии – путешественники в возрасте от 25 до 44 лет: они формируют 43% турпотока. На втором месте – туристы 45 – 54 лет: 18% путешественников на север относятся к этой возрастной группе.

Половину аудитории горнолыжных курортов составляют люди от 25 до 44 лет. На возрастные категории 18 – 24 лет и 45 – 55 лет приходится 17% и 18% туристов соответственно.

Города Золотого кольца России, Тула и Тверь больше привлекают людей старше 45 лет: они составляют более половины туристического потока. Самыми популярными городами в этой группе стали Ярославль, Тула, Тверь и Владимир.

Распределение туристов по доходам

Самым бюджетным направлением для путешествий стал Байкал. В Улан-Удэ 56% туристов составляют люди со среднемесячным доходом менее 30 тысяч рублей. В то же время в Иркутск приезжают в основном люди с доходами 45 – 75 тысяч рублей в месяц и выше.

Горнолыжные курорты востребованы у всех групп по доходам: в Архыз и на Домбай едут преимущественно люди со средним заработком ниже 30 тысяч рублей в месяц, на Шерегеш и в Красную поляну – от 75 тысяч рублей в месяц и выше. Приэльбрусье пользуется одинаковой популярностью у всех групп.

Большинство путешественников по северным регионам – Карелии, Мурманской и Архангельской областям – имеет средний доход от 75 тысяч рублей в месяц.

В городах, входящих в Золотое кольцо, а также в Туле и Твери больше всего туристов с доходом либо ниже 30 тысяч рублей в месяц, либо выше 75 тысяч рублей в месяц.

BigDataМТС для развития регионов

Big Data МТС используется для развития инфраструктуры и туристической привлекательности в 46 регионах России. В сентябре 2021 года компания запустила геоаналитическую систему для поддержки принятия управленческих решений на основе Big Data. Это первое в России «коробочное» решение, которое работает по модели подписки и дает возможность органам исполнительной власти принимать управленческие решения на основе объективных обезличенных данных о социально-демографическом составе населения, миграциях и туристических потоках, а бизнесу – оценивать эффективность новых локаций для торговых точек и офисов.