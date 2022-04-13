В Екатеринбурге сформировали 400 наборов для семей из Донбасса

Каждого набора хватит на 2-3 недели. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в "Точке кипения УрФУ" (Ленина, 66) юнармейцы и волонтёры сформировали несколько сотен гуманитарных наборов для семей из Донбасса. Они были собраны на средства уральцев.

Сбор денег ранее объявил благотворительный фонд "Верь и живи!" для удобства свердловчан, которые хотели помочь, но не могли приехать в пункт сбора. Благодаря средствам неравнодушных были закуплены продукты и вещи первой необходимости — мука, макароны, рис, гречка, чай, сахар, тушенка, детская каша, туалетная бумага.

Фото: Полина Зиновьева

Как рассказала сегодня президент фонда Ксения Хохрякова, деньги переводили не только свердловчане, но и жители других регионов России. Граждане скидывали от 50 рублей до 100 тысяч рублей. В итоге с середины марта было собрано свыше 600 тысяч рублей.

Она уточнила, что наборы сформированы для 400 семей, состоящих из 3-4 человек. Каждого набора хватит на 2-3 недели. Отправить груз планируется на 5-тонной фуре на следующей неделе, ориентировочно в понедельник, вторник. Продукты и вещи отвезут в Белгород либо Симферополь.

Фото: Полина Зиновьева

Добавим, сбор средств продолжается. Пожертвования осуществляются на сайте фонда (vizhfond.ru), в мобильном приложении Сбербанка и Банка ВТБ. Также в общественных местах можно увидеть плакаты организации с QR-кодом, при наведении на который предлагается совершить пожертвование.