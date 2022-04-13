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Общество
13 апреля 2022, 15:41

49 свердловских муниципалитетов поборются за гранты на благоустройство

  Юлия Пастух
Парк

С 15 апреля по 30 мая уральцы смогут проголосовать за дизайн-проекты парков и скверов. Фото: Галина Соловьёва

На онлайн-голосование за приоритеты благоустройства вынесли 130 общественных территорий в 49 муниципалитетах Свердловской области.

Голосование определит, какие территории войдут в нацпроект "Жильё и городская среда" и будут благоустроены в 2023 году. 

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, за последние несколько лет в рамках нацпроекта на Среднем Урале благоустроили более 1 300 городских пространств — от небольших дворов до масштабных по своим размерам парков, скверов и площадей.

"Все эти объекты выбирали жители. И сегодня, видя реальные результаты работы прошлых лет, они начали не просто доверять нацпроекту, но и через участие в общественных обсуждениях, внесение предложений по оформлению и содержательному наполнению городских территорий, становиться его активными участниками. Уверен, предстоящее голосование не станет исключением. И здесь важно мнение каждого, потому что создать комфортную среду, сделать наши города более современными и уютными мы можем только вместе — единой и сплочённой командой", — сказал министр.

Напомним, голосование пройдёт с 15 апреля по 30 мая. В начале апреля к команде волонтёров проекта по онлайн-голосованию за объекты благоустройства присоединились более 1 600 свердловчан.

Областная газета Свердловской области

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