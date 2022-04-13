Минпросвещения: традиция поднятия флагов в школах поможет развитию патриотизма

По словам главы Минпросвещения, идея начинать неделю с подъёма флага под гимн России могла бы стать позитивной практикой. Фото: Галина Соловьёва

Российские школы обеспечат государственной символикой для внедрения практики еженедельного поднятия флага в рамках патриотического воспитания учеников. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин внёс изменения в федеральный проект "Развитие образования".

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, такие элементы школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже являются устоявшейся практикой.

"Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения", — заявил министр.

Сергей Кравцов также отметил, что идея начинать неделю с подъёма флага под гимн России могла бы стать позитивной практикой.