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Общество
13 апреля 2022, 17:21

Минпросвещения: традиция поднятия флагов в школах поможет развитию патриотизма

  Юлия Пастух
Флаг РФ

По словам главы Минпросвещения, идея начинать неделю с подъёма флага под гимн России могла бы стать позитивной практикой. Фото: Галина Соловьёва

Российские школы обеспечат государственной символикой для внедрения практики еженедельного поднятия флага в рамках патриотического воспитания учеников. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин внёс изменения в федеральный проект "Развитие образования".

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, такие элементы школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже являются устоявшейся практикой.

"Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения", — заявил министр.

Сергей Кравцов также отметил, что идея начинать неделю с подъёма флага под гимн России могла бы стать позитивной практикой.

Областная газета Свердловской области

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