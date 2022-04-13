Минцифры поддержит губернаторский проект "Достояние Среднего Урала"

Общественное голосование за объекты, претендующие на получение статуса, пройдёт в период с 1 августа до 1 октября. Фото: Александр Зайцев

Соответствующее соглашение было подписано сегодня. Свои подписи поставили председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков.

"Это соглашение — очень серьёзный шаг в продвижении проекта. Когда мы соберём все заявки по тем или иным объектам, которые жители области считают достоянием Среднего Урала, экспертное сообщество выберет самые достойные варианты и сформирует список для голосования. Здесь Минцифры поможет нам в серьёзном моменте: обеспечит возможность принять участие в голосовании с помощью цифровых площадок", — отметил Александр Левин.

По его словам, министерство уже предложило свои МФЦ, которые обслуживают органы власти. Также будет проработана возможность подключения к голосованию портала госуслуг.

"Благодаря проекту губернатора Евгения Куйвашева мы сможем выбрать и отметить основные явления, которые делают Свердловскую область уникальной. Региональное Минцифры, конечно же, готово поддержать как проект в целом, так и организацию голосования за объекты", — заявил Михаил Пономарьков.

Ранее соглашения были подписаны между Общественной палатой, избиркомом, министерством культуры и департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

Статус "Достояние Среднего Урала" может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям, которые занимаются популяризацией достижений науки и техники, литературы, культуры, музыки и спорта. С положением о конкурсе можно ознакомиться тут.

Добавим, конкурс по присвоению общественного статуса "Достояние Среднего Урала" стартовал 1 февраля. Старт проекта символично совпал с Годом культурного наследия народов России, объявленным президентом страны. Общественное голосование пройдёт в период с 1 августа до 1 октября. Церемония подведения итогов запланирована на 17 января (День образования Свердловской области).